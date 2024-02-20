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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نسخة دولية من ملتقى السوق المالية في هونغ كونغ.. 9 مايو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، م. خالد الحصان، استعداد المجموعة لتنظيم النسخة المقبلة من ملتقى السوق المالية في مدينة هونغ كونغ بتاريخ 9 مايو المقبل، وذلك بالشراكة مع بورصة هونغ كونغ.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى السوق المالية السعودية 2024.
وقال الحصان: "يسعدني الإعلان اليوم عن إطلاق نسخة دولية من ملتقى السوق المالية السعودية للمرة الأولى على الإطلاق بالتعاون مع بورصة هونغ كونغ".
وأضاف: "من المقرّر تنظيم ملتقى السوق المالية - هونغ كونغ بتاريخ 9 مايو المقبل، إذ نسعى إلى تعزيز التكامل بين السوق المالية السعودية ونظيراتها العالمية، وتحقيق قيمة مضافة مهمة في المستقبل من خلال الملتقى".
ويوفر الملتقى منصة مهمة للتواصل وبناء العلاقات من خلال تنظيم سلسلة من المحادثات والحوارات الاستراتيجية بمشاركة مجموعة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي.
ومن خلال تنظيم النسخة الأولى على مستوى قارة آسيا، يسعى الملتقى للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والتكامل بين الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقوية الروابط بين السوق المالية السعودية والمراكز المالية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى السوق المالية السعودية 2024.
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م. خالد الحصان
وأضاف: "من المقرّر تنظيم ملتقى السوق المالية - هونغ كونغ بتاريخ 9 مايو المقبل، إذ نسعى إلى تعزيز التكامل بين السوق المالية السعودية ونظيراتها العالمية، وتحقيق قيمة مضافة مهمة في المستقبل من خلال الملتقى".
تمكين الاستثمارات الدوليةيهدف الملتقى إلى تعزيز الترابط بين السوق المالية السعودية ونظيراتها الآسيوية، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات الدولية وتعزيز علاقات التعاون.
ويوفر الملتقى منصة مهمة للتواصل وبناء العلاقات من خلال تنظيم سلسلة من المحادثات والحوارات الاستراتيجية بمشاركة مجموعة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي.
ومن خلال تنظيم النسخة الأولى على مستوى قارة آسيا، يسعى الملتقى للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والتكامل بين الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقوية الروابط بين السوق المالية السعودية والمراكز المالية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.