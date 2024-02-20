شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفتح منخفضة قبيل بيانات فصلية للأجور والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الثلاثاء في وقت يخيم فيه التعزيز المحتمل لتسويات الأجور في منطقة اليورو على رهانات الخفض المبكر لأسعار الفائدة، فيما فشل قرار الصين بخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري في إحداث انطباع جيد في الأسواق.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة سجل المؤشر أعلى مستوياته في أكثر من عامين.وسينصب تركيز السوق على بيانات الأجور التي تم التفاوض عليها في منطقة اليورو في الربع الرابع بعد أن حدد البنك المركزي الأوروبي تسويات الأجور باعتبارها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يمكن البدء في خفض أسعار الفائدة.وتراجعت أسهم الموارد الأساسية 1.8 % وسط تراجع أسعار النحاس على خلفية قوة الدولار، في حين قام المتداولون بتقييم آفاق الطلب في الصين بعد أن فشل خفض سعر فائدة الرهن العقاري للمستهلكين في رفع المعنويات.وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم إير ليكيد 6.2 % إلى قمة ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة الغازات الصناعية الفرنسية عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع للعام بأكمله وقالت إنها وصلت بالفعل إلى هامش الربح المستهدف لعام 2025.