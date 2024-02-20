شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتابعون مشروعات رفع الكفاءة والتطوير بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع مسئولو أجهزة مدن القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، وقنا الجديدة، وأخميم الجديدة، والمنيا الجديدة، والصالحية الجديدة، عدة مشروعات لرفع الكفاءة والتطوير تشمل: أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، والمرافق، والمسطحات الخضراء بعدة مناطق، وذلك خلال جولات تفقدية، وتقارير عن المشروعات الجارية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بعدة مناطق مختلفة من التجمع الثالث، استهلها بالمرور على محور طلعت حرب وشارع الشباب والمحلية الثامنة " القطامية "، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة " أرصفة – طرق – زراعة – تدبيش – ممرات "، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام الجاد بضرورة إزالة أى مخالفات بالمنطقة قبل عملية التطوير.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل محليات ومناطق التجمع الثالث، ومتابعة تطهير شبكات الصرف الصحى، وبالوعات المطر بنطاق التجمع الثالث، وكذا ضرورة الاهتمام اليومى بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية، والمحاور الداخلية، وإزالة أي إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال التجارية، ومناطق الخدمات.

وصرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جارٍ ضبط مناسيب الطريق وتنفيذ طبقة الأساس، والتجهيز للبدء في أعمال الطبقة الأسفلتية ضمن إحلال وتطوير ورفع كفاءة " حارة الخدمة " المجاورة لجامعة بنها الأهلية من اتجاه الحي الترفيهي، وحتى طريق المحور الغربي، تمهيداً لاستكمال باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع.

وتابع المهندس أحمد رشاد، أعمال إعادة الشيء لأصله " طبقة أسفلت " لمسارات الغاز الطبيعي، وقُطوعات المرافق، وتجهيز وتطهير باقي مسارات المرافق التي تم الانتهاء منها بالحي الثالث تمهيداً لاستكمال باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعاً.

وأعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، عن بدء أعمال رصف الطرق المتهالكة في المدينة بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية للمنطقة، لافتاً إلى أنه قام بزيارة ميدانية لمتابعة سير الأعمال وضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية للمدن الجديدة والمناطق السكنية، بهدف تحقيق رفاهية أكبر للسكان.

وقام المهندس خالد شاهين، بزيارة ميدانية لموقع أعمال شبكات الاتصالات في جنوب المدينة، بهدف متابعة وتقييم جودة الخدمات، وضمان فاعلية التغطية في المنطقة، موجهاً بالعمل على تحسين جودة الاتصال وضمان توفير خدمات موثوقة للمستخدمين.

ووجه المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بتكثيف أعمال صيانة الزراعة، وأعمال صيانة المسطحات الخضراء، ورعاية المزروعات والانتهاء منها بالمحور الأوسط بالمدينة، حيث تمت أعمال الرعاية اللازمة من قص النجيلة، وتقليم الأشجار، لظهور المحور بالصورة الجمالية المطلوبة.

وتفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بأعمال زراعة وتشجير المسطحات الخضراء بالحي السكني الأول، والحي السكني الثاني بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أنه تتم أعمال زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالحي السكني الأول، وكذلك زراعة وتشجير مسطحات خضراء لموقع ٢١ عمارة بنسبة تنفيذ متقدمة، وكذلك زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالحي السكني الثاني.

وتفقد المهندس مصطفي هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع استكمال تنفيذ مرافق المرحلة الأولى " مياه - صرف - ري – فرمة " طرق بـ ١٢ مجاورة، للوقوف على نسب التنفيذ، حيث تم عرض الموقف التنفيذي، وذلك أثناء الزيارة الميدانية للمشروع.

وفي سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، بتفقد مشروع أعمال تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه النقالي، والخط الناقل للمياه، ومحطة الرفع " البوستر "، موضحاً أن المحطة تم إنشاؤها على مسطح ٢٥٠٠ متر مربع، والطاقة التصميمية للمحطة ٢٠٠٠ م3/ يوم.

كما تفقد رئيس الجهاز، المأخد المغذي للمحطة، مؤكداً ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة المياه، ورفع كفاءة تشغيل المحطة، والتأكد من جودة تنقية المياه، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد رئيس جهاز أخميم الجديدة، مشروع أعمال تنفيذ الطرق شاملة الوصلات المنزلية بالمجاورتين الأولى والثانية بالمدينة، مؤكداً ضرورة المتابعة اليومية، ودفع عجلة العمل والانتهاء من المشروعات طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد، وبأعلى معدلات للجودة.

وفي المنيا الجديدة، قام المهندس أحمد مصطفى، رئيس الجهاز، بتفقد سير العمل بمحطة معالجة مياه الصرف بالامتداد، لمتابعة سير العمل بالمحطة.