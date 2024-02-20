شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بتداولات تجاوزت 4 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4 مليارات جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 29589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 36369 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 12603 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.86% ليصل إلى مستوى 7704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 10696 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 6728 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، وايه كابيتال القابضة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والتعمير والاستشارات الهندسية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والأهلي للتنمية والاستثمار، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وجدوى للتنمية الصناعية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومصر بني سويف للأسمنت، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 13 مليون سهم، 10.4 ألف سهم، 100 ألف سهم، 196.5 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 250 ألف سهم، 9.3 مليون سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) عدد 4364 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، والبنك التجاري الدولي (مصر)، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 4.4 مليون سهم، 10358 سهم، 6.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والقاهرة للإسكان والتعمير عدد 1000 سهم، 50 سهمًا، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، ومصر للفنادق، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 4.3 مليون سهم، 30.8 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، توقيعها عقد مقاولة مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية لتنفيذ أعمال شبكات المياه بدولة أوغندا بقيمة إجمالية 46.4 ألف يورو بنسبة 2% لصالح الشركة بمدة تنفيذ 760 يوما.

في سياق آخر أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن موافقة مجلس الإدارة اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025 بصافي ربح بعد خصم الضرائب مبلغ وقدره 447.9 مليون جنيه.