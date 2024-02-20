شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 حيث سجل 3585 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مع تراجع الطلب على الذهب في الأسواق وكذلك هبوط محدود في سعر اونصة الذهب عالمياً



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4097 جنيها. عيار 21 يسجل 3585 جنيها. عيار 18 يسجل 3073 جنيها. عيار 14 يسجل 2390 جنيها. الجنيه الذهب 28680 جنيها. الذهب عالمياً

استكمل الذهب ارتفاعه خلال جلسة اليوم للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل استفادته من ضعف أحجام التداول الحالية في السوق بسبب عطلة الأسواق الأمريكية يوم أمس وغياب البيانات الاقتصادية الهامة حتى الآن.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2026 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند 2017 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2025 دولار للأونصة.

تستمر أسعار الذهب في الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي منذ أن عاد واخترق المستوى 2000 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن عانت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي من انخفاض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1984 دولار للأونصة متأثراً ببيانات التضخم الأمريكية الأفضل من المتوقع.

منذ بداية الأسبوع الجاري وجد الذهب الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بعد الهجوم على سفينة شحن تابعة لبريطانيا في مضيق باب المندب.

بالإضافة إلى هذا نجد أن اغلاق الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس بسبب عطلة ساعد على تعافي أسعار الذهب لأن الدولار الأمريكي عانى من تحركات ضعيفة للغاية الأمر الذي دفع الذهب إلى التوسع في مكاسبه.

قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لضمان استقرار الأسعار، كما حذر مسؤول آخر في بنك الاحتياطي الفيدرالي من تأخير تخفيضات أسعار الفائدة لفترة طويلة.

كما أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي أن بيانات التضخم الأخيرة لا تزال سياسة البنك في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪. وأن ارتفاع التضخم في يناير أعلى من التوقعات لا يعني تغير مسار التضخم بعيدا عن مستهدف البنك الفيدرالي.

تأتي هذه التعليقات من أعضاء البنك الفيدرالي قبل محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر غداً الأربعاء، والذي تنتظره الأسواق لمعرفة المزيد من التطورات في مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة.