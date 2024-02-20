الاقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع النفط.. و3 تحديات تهدد هيمنة الدولار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف تحليل اقتصادي أن حركة النقل البحري العالمية تأثرت بعد التوترات في البحر الأحمر، الذي تمره من خلاله 12% من السلع العالمية بينما ارتفع الذهب لأعلى مستوى له في أسبوع في حين انخفض سعر النفط.
وبحسب التحليل، استمرت التهديدات للدولار الأمريكي التي قد تؤثر على هيمنته كعملة احتياطية عالمية، بينما واصل الاقتصاد الصيني دوره كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي بعد ارتفاع الاستهلاك والسفر خلال العام الجديد، مما يشير إلى تعافيها الاقتصادي المستدام.

تهديد هيمنة الدولار الأمريكي

وفقاً ستيفن كامين، المدير السابق لقسم التمويل الدولي في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومارك سوبل، الخبير الاقتصادي السابق في وزارة المالية، لا يزال الدولار الأمريكي محافظاً على مكانته المهيمنة.

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إلا أن التهديد الأكبر لهذه المكانة باعتباره العملة الاحتياطية الرائدة في العالم هو الاقتصاد الأمريكي. إذ تعد الخلافات السياسية وعدم اهتمام المسؤولين بوقف العجز المتزايد في الميزانية والتهديد المتكرر بإغلاق الحكومة من العوامل التي قد تتسبب في خسارة الدولار الأمريكي لهيمنته.
ومن المتوقع، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، أن يصل عجز الميزانية الفيدرالية إلى 1600 مليار دولار هذا العام وأن يصل إلى 2600 مليار دولار في السنوات العشر القادمة.

انطلاقة جيدة في عام التنين

شهد العام القمري الجديد 2024، إقبالاً كبيراً من قبل الصينيين على التسوق والسفر، مما شكل دفعة قوية للاقتصاد.
(تصوير: بورينج ستوديو/ شاتر ستوك) انتعاش الاقتصاد الصيني

وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية إن الصينيين قد قاموا بنحو 474 مليون رحلة داخلية خلال العطلة التي استمرت ثمانية أيام، بزيادة 34% عن نفس الفترة من العام الماضي و19% عن عام 2019. تعتبر هذه هي المرة الأولى في السنوات الخمس الماضية، التي لم تتأثر هذه العطلة المهمة في الصين بالوباء أو قيود السفر.

الأسهم الأمريكية

وغيرت مجموعة جولدمان ساكس توقعاتها مرة أخرى، بعد أن تجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 5000 نقطة، وتوقعت أن أن يصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى 5200 نقطة بحلول نهاية هذا العام.
وبحسب فريق الاستراتيجيين في جولدمان ساكس، بقيادة ديفيد كوستين، فإن ارتفاع تقديرات الأرباح كان السبب الرئيسي وراء رفع جولدمان ساكس لتوقعاته.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - مشاع إبداعي

ويعد الهدف الذي وضعته جولدمان ساكس للمؤشر والبالغ 5200 نقطة هو من بين أعلى المعدلات في وول ستريت، إلى جانب فوندسترات العالمية للاستشارات وأوبنهايمر لإدارة الأصول.

أداء الأسواق

وفي فبراير الحالي، وصل الذهب لأعلى سعر له في أسبوع واحد، إذ صعد بنسبة 0.3% ليصل إلى 2019.99 دولار، بينما تراجع خام برنت بنسبة 0.69%، إلى 82.89 دولار.
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع - رويترز
تراجع أسعار النفط - مشاع إبداعي

وبحسب التحليل الصادر عن (CPT)، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.44% ليغلق عند 78.84 دولار للبرميل، فيما ارتفع سعر إلى 52 ألف دولار الأسبوع الماضي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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