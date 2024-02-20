البنك الأهلي.. اليوم بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يبدأ البنك الأهلي اليوم الثلاثاء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأميركي على أن ينتهي الطرح غدا الأربعاء، حيث سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وقال البنك أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين المؤهلين في المملكة وخارجها وأكدت أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار، فيما سيتم تحديد سعر طرح (الصك/ السند) والعائد منه حسب أوضاع السوق و مدة الاستحقاق 5 سنوات، وستكون القيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي.

وأضاف البنك أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.

وأشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، موضحاً أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة..