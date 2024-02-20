شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: عقد استيراد النفط الخام من العراق يجدد سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تواجد الشركات العالمية في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة في دورته السابعة "إيجيس 2024" يعكس اهتمامهم والتزامهم فىالتواجد فى مصر كشريك والالتزام بخططهم الاستثمارية الاستكشافية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،خلال مؤتمر صحفى علي هامش فاعليات إيجبس 2024، على تواجد الإمكانيات والكفاءات في مصر، لافتا إلى الإلتزام بتوفير احتياجات البلاد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد للاستهلاك وزيادة الطاقات المتجددة قائلا "لابد من العمل علي المستقبل القريب والبعيد لتوفير المزيد المطلوب من الطاقة، مع الزيادة السكانية والمشروعات ولابد من وجود من طاقات مختلفة لتحسين الطاقات الأحفورية.

وأضاف أن ما يحدث فى البحر الأحمر من اضطرابات لم تؤثر على تدفق الإمدادات ولكنها لهأ تأثير على بارتفاع تكلفة الإمدادات فى البحر الأحمر ولكنها لم تتأخر والغاز المسال يصدر عن طريق البحر المتوسط.

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول إلى وجود اتفاقيات مع العراق تتضمن عقد استيراد النفط الخام ويتجدد سنويا مع مؤسسة النفط العراقية وكذلك تواجد الشركات الوطنية مثل بتروجيت وصان مصر وهناك مشروعات واعدة مشروعات بالعراق خلال الفترة القادمة.

وتابع الوزير أيضا بوجود مناطق امتياز تنتج الزيت الهام وغاز مع العراق بحوالى 10% منذ 9 سنوات.