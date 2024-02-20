شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.48 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع؛ بسبب تصاعد التوتر فى الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصينى.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بلغ 8 سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 10 سنتات ليصل إلى 78.36 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأوضح محللو (إيه.إن.زد)، أن علامات الطلب القوي في الصين عززت المعنويات في أسواق النفط، ومع ذلك فإن العوامل الداعمة للأسعار لم تعوض بشكل تام مخاوف الطلب، بعد أن عدل تقرير وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2024 بالخفض .