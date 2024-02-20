شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا يبحث مع نظيره بجمهورية تيمور الشرقية سبل التعاون بصناعة البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر
واكد وزير البترول بتيمور الشرقية ان بلاده منفتحة علي التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية لما لمسته ما حققته من تطوير كبير في صناعة البترول والغاز والخبرات المتميزة التي تمتلكها في البحث والاستكشاف وتكرير البترول وصناعة البتروكيماويات.
وأعرب المهندس طارق الملا عن اعتزازه بالثقة الكبيرة في صناعة البترول والغاز المصرية وخبراتها وكوادرها، مؤكدا وجود فرص للتعاون في كافة المجالات من اعمال التصنيع والبحث والاستكشاف والاعمال الهندسية وتنفيذ المشروعات، كما اعرب عن استعداد قطاع البترول لاستقبال كوادر جمهورية تيمور الشرقية للتدريب والاستفادة من خبرات مصر في قطاعات البترول والغاز المختلفة .
وحضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى.
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