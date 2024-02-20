شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستعرض مع توتال خططها المستهدفة فى مجال توزيع وتسويق الوقود والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الملا أن منظومة تسويق الوقود وزيوت السيارات فى مصر جاذبة للاستثمارات، مؤكدا أن تنوع الشركات في هذا المجال الحيوي يعطي تنافسية لتقديم خدمات مميزة للجمهور، لافتاً إلى أن محطات توتال وبعد دخول ادنوك معها تمثل نموذجا لتطوير الخدمات لمستهلكى الوقود.
ومن جانبه أعرب فيليب عن ترحيبه بتواجد الشركة في مصر والتعاون والتناغم مع قطاع البترول، لافتاً إلى أن توتال تسعى للتوسع في اعمالها خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن مؤتمر ايجبس ملتقى جيد لعدد كبير من شركات العالم والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على التكنولوجيات الحديثة فى انشطة قطاع الطاقة.
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