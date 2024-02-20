شكرا لقرائتكم خبر عن «وثيق» مستشارا ماليا لصفقة استحواذ «الحاسوب» على «الخريف للطباعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عينت شركة الحاسوب للتجارة شركة وثيق المالية كمستشار مالي لعملية الاستحواذ الكلي على شركة الخريف لحلول الطباعة.

وكانت شركة الحاسوب للتجارة قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بتاريخ 24-12-2023م مع شركة مجموعة الخريف لغرض الاستحواذ الكلي على شركتها التابعة شركة الخريف لحلول الطباعة وذلك عن طريق إصدار أسهم لمالكها شركة مجموعة الخريف.

