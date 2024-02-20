شكرا لقرائتكم خبر عن «وثيق» مستشارا ماليا لصفقة استحواذ «الحاسوب» على «الخريف للطباعة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عينت شركة الحاسوب للتجارة شركة وثيق المالية كمستشار مالي لعملية الاستحواذ الكلي على شركة الخريف لحلول الطباعة.
وكانت شركة الحاسوب للتجارة قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بتاريخ 24-12-2023م مع شركة مجموعة الخريف لغرض الاستحواذ الكلي على شركتها التابعة شركة الخريف لحلول الطباعة وذلك عن طريق إصدار أسهم لمالكها شركة مجموعة الخريف.
وكانت شركة الحاسوب للتجارة قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بتاريخ 24-12-2023م مع شركة مجموعة الخريف لغرض الاستحواذ الكلي على شركتها التابعة شركة الخريف لحلول الطباعة وذلك عن طريق إصدار أسهم لمالكها شركة مجموعة الخريف.