شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية» توقع مذكرة تفاهم لزيادة الوعي البيئي ودعم زراعة الأشجار والان نبدء بالتفاصيل

أبرز أوجه التعاون

الدمام - شريف احمد - وقعت مجموعة تداول السعودية مذكرة تفاهم مع "شتلات" بهدف مواجهة التحديات البيئية الرئيسية والمساهمة في تعزيز الممارسات المستدامة في المملكة من خلال زيادة الوعي بأهمية البيئة ودعم مبادرات زراعة الأشجار.ووقعت الاتفاقية على هامش فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية المنعقد في مدينة الرياض.تتضمن أوجه التعاون، التوعية البيئية: إذ تتعاون مجموعة تداول السعودية وشتلات في مجال زيادة مستوى الوعي بأهمية البيئة وتوسيع المساحات الخضراء في المملكة من خلال الحملات الإعلامية المتخصصة.وتشمل أوجه التعاون، مبادرات زراعة الأشجار: إذ تتولّى مجموعة تداول السعودية مهمة زراعة 300 شجرة في كل مرة يتم فيها عقد ملتقى السوق المالية السعودية، و50 شجرة عن كل شركة يتم إدراجها في السوق الرئيسية، و10 أشجار عن كل شركة يتم إدراجها في نمو - السوق الموازية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات في منطقة الرياض بهدف تعزيز المنظومة البيئية المحلية. ومن جانبها، ستشرف "شتلات" على أعمال الصيانة والريّ وتوفير البذور.وتتضمن أوجه التعاون، تبادل البيانات والمعلومات: إذ تقوم كل من مجموعة تداول السعودية و"شتلات" بتبادل البيانات والمعلومات بهدف تعزيز الاستدامة البيئية.ومن أوجه التعاون، تنفيذ المبادرات المشتركة: إذ يقوم الطرفان بتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز جهود الحفاظ على البيئة في المملكة.وتعكس مذكرة التفاهم هذه التزام كلّ من مجموعة تداول السعودية وشتلات بالتعاون المستمر في مجال تعزيز الاستدامة البيئية في المملكة العربية السعودية.