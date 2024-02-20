شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون لإطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة في تداول والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية