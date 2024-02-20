شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون لإطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة في تداول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت شركة تداول السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية.
ويمثّل هذا المؤشر أداة مهمة لتقييم وتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات المُدرجة في تداول السعودية.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تطوير وإطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمعايير الوطنية للاستدامة التي يجري تطويرها بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية.
ويسلّط المؤشر الضوء على التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية ويتضمن نظاماً لتصنيف الشركات، ليكون بمثابة دليل إرشادي للمستثمرين وأصحاب المصالح المهتمّين بدعم وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة.
ويمثّل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة في المملكة العربية السعودية.
ويمثّل هذا المؤشر أداة مهمة لتقييم وتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات المُدرجة في تداول السعودية.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تطوير وإطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمعايير الوطنية للاستدامة التي يجري تطويرها بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية.
ويسلّط المؤشر الضوء على التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية ويتضمن نظاماً لتصنيف الشركات، ليكون بمثابة دليل إرشادي للمستثمرين وأصحاب المصالح المهتمّين بدعم وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة.
ويمثّل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة في المملكة العربية السعودية.