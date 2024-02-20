شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله البراهيم عضوا في مجلس إدارة «أسيج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بالتمرير بقرار رقم (02-2024) وتاريخ 20-02-2024م والمقضي بتعيين د. عبد الله البراهيم كعضو مستقل في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة، على أن تكون مشروطة بعدم ممانعة هيئة التأمين.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، عمل البراهيم خبيراً في الأنظمة واللوائح والسياسات في عدد من الجهات التنظيمية والرقابية، ومستشاراً لمتخذي القرار فيها، وعمل على دراسة عدد من الأنظمة واللوائح والسياسات في العديد من المجالات، وإبداء الرأي بشأنها.

وعمل البراهيم بمجال الالتزام والحوكمة والمخاطر، والإشراف على اللجان بالجهات بما ينعكس برفع الأداء فيها. كما شارك في عضوية عدد من اللجان التنفيذية.

والبراهيم حاصل على شهادة الدكتوراه في الأنظمة "قانون تجاري دولي" بمرتبة الشرف من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مجال العقود الدولية، وسبقها حصوله على الماجستير في الأنظمة "قانون" في آلية اتخاذ القرار المجالس بالجهات التنظيمية، وقد حصل على الشهادة الجامعية من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود.

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى تعيين الدكتور عبد الله البراهيم كعضو مستقل في مجلس الإدارة، مشروطة بالحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين.