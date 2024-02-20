تحرك عاجل من التموين قبل أيام من شهر رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان علي مستوي الجمهورية، لافتا إلي أن هناك تنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، إلى جانب ضمان توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بجميع المعارض إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.