شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل اليورو والان نبدء بالتفاصيل

بورصة لندن

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني، ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2622 دولار أمريكي، بارتفاع 0.29 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1677 يورو بانخفاض 0.03 %.كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات، اليوم، على انخفاض.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.12 %، ما يعادل 9.29 نقاط، ليصل عند 7719.21 نقطة.