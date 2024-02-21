شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية يوم الثلاثاء على تباين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 080ر2 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 4ر123 مليار جنيه. تباين المؤشرات الرئيسية وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 41ر0% محققًا 66ر29330 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 22ر2% ليصل إلى 64ر7656 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 74ر1%، منهيًا التعاملات عند مستوى 2ر10631 نقطة.