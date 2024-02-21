شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: مصر للألومنيوم تستهدف زيادة الصادرات لنصف مليار دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث أظهرت المؤشرات المالية عن النصف الأول من العام المالى الجارى، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 101%، على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة، أنها حققت صافى ربح بلغ 3.43 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.35 مليار جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وتستهدف الشركة بحسب مصادر اقتصادية تحقيق نحو نصف مليار دولار تزامنا مع خطط تدشين مصنع جديد وتطوير المصنع القائم بنجع حمادى.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات وارتفاع أسعار المعدن.

وحول خطة تحديث المصنع القائم كشف المهندس خالد الفقى ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية لـ" الخليج 365" أن الشركة طرحت مناقصة في نوفمبر الماضي، ولم تتقدم أى شركة لمشروع إعادة تأهيل الشركة بانتهاء موعد التقديم الذى تم مده من 12 نوفمبر، حتى 15 يناير المقبل 2024، وبالتالي تم مد المهلة حتى شهر 31 مارس المقبل.

أضاف المهندس خالد الفقى، أنه وفق ما أعلنته الشركة فإنه تم طرح مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض؛ لإعادة تأهيل المصنع القائم، وتشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك، مع إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم، وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

أشار إن تحديث المصنع القائم يزيد الإنتاجية بشكل كبير، وبالتالي زيادة الصادرات ولا سيما أن إمكانيات الشركة تؤهلها لزيادة الصادرات لـ500 مليون دولار شريطة زيادة الإنتاج، لافتا أن مصانع مصر للألومنيوم بلغت صادراتها نحو 10 مليارات جنيه لكمية مبيعات بلغت 130 ألف طن، فيما تم بيع نحو 154 الف طن بقيمة 12.1 مليار جنيه، وهو ما ينعكس على دفع رسوم كبيرة للدولة تساهم فى خطة التنمية.

أشاد الفقى بتوقيع اتفاقية تعاون بين شركة مصر للألومنيوم وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء للمجمع الصناعى بنجع حمادي .