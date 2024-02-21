شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر إلى ليبيا ترتفع إلى 201 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية إلى الأسواق الليبية قفزة ملحوظة في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إليها نحو 201 مليون و638 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 83 مليونا و546 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 118 مليونا و92 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن مصنوعات الحجر والأسمنت تصدرت قائمة أهم السلع المصدرة إلى ليبيا خلال تلك الفترة، بقيمة بلغت 40 مليون و102 ألف دولار في نوفمبر الماضي، يليها صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة بلغت 31 مليون و322 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل مليون و330 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 29 مليون و992 ألف دولار.

وشملت قائمة السلع المصدرة أيضا كلا من اللدائن ومصنوعاتها بقيمة بلغت 17 مليون و660 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 7 ملايين و564 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 10 ملايين و96 ألف دولار، إلى جانب الصادرات المصرية من الملابس وتوابعهن وبلغت قيمتها 8 ملايين و222 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل مليوني و86 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 6 ملايين و136 ألف دولار.