شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: ملاحات مصر تستعيد عافيتها رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الملاحات المصرية التابعة لشركة النصر للملاحات، والتى تم دمج شركة المكس للملاحات فيها بدأت تستعيد عافيتها مؤخرا، لا سيما بعد تحول الشركة للربحية وتجاوز الخسائر السابقة.

وتمتلك الشركة ملاحات برج العرب والمكس بالإسكندرية، وبور فؤاد بمحافظة بورسعيد وسبيكة بشمال سيناء وهى من أجود الملاحات المصرية.

أضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أن شركة النصر للملاحات تحولت إلى الربحية بعد دمج شركة المكس فيها بالرغم من معاناتها من ظروف خاصة بالملاحات، منها استقطاع مساحات أراضى من الملاحات بالإسكندرية، وبالتالي تم بذل جهود كبيرة لتطويرها وإعادتها لخريطة الإنتاج، وضخ استثمارات كبيرة.

أشار رئيس القابضة الكيماوية، انه فى الواقع كل ملاحة لها مشكلاتها الخاصة، ونتعامل معها خاصة ملاحة سبيكة بشمال سيناء، وهى من أهم ملاحات مصر وأكثرها نظافة لابتعادها تماما عن أي ملوثات، والتي عادت للعمل بعد استقرار شمال سيناء، ونجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب، وبالفعل وأضافت إضافة قوية للشركة، لكنها تحتاج أيضا لاستثمارات بعد توقفها لفترة طويلة لتأهيلها بشكل تام.

وكشف عماد الدين مصطفى أن هناك خطة لمضاعفة صادرات الملح خلال الفترة المقبلة، سواء الملح الخام أو الملح المصنع في صورة منتجات متنوعة لزيادة موارد النقد الأجنبى.