“مخاوف” ضعف الطلب تهبط بـ”النفط”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أثرت مخاوف ضعف الطلب العالمي على أسعار النفط، لتسجل تراجعاً وصل إلى أكثر من 1%، بعدما وصلت (الثلاثاء) إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار أي 1.5 % عند التسوية إلى 82.34 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أي 1.3% لتسجل عند التسوية إلى 78.18 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد استقرت في التعاملات الآسيوية المبكرة (الثلاثاء)، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصيني.

ورغم مخاوف تراجع الطلب على النفط في ظل التوترات الحالية بمنطقة الشرق الأوسط، تقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً هذا العام، في حين تبلغ توقعات أوبك بشأن النمو 2.25 مليون برميل يومياً.