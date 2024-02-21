النفط يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مع موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.15%، إلى 82.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.12%، إلى 77.13 دولار.

وتراجعت عقود برنت 1.5% وغرب تكساس الوسيط 1.4% أمس الثلاثاء.

وقال وزير الطاقة الروسي أمس الثلاثاء إن إنتاج مصافي التكرير في روسيا انخفض 7% منذ بداية العام، بعد أن تعرضت المنشآت لأضرار بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأثرت المخاوف من أن يستغرق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وقتا أطول مما كان متوقعا على توقعات الطلب على النفط.

وأدت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي إلى تراجع التوقعات ببداية وشيكة لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، حيث يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم الآن خفضا لتكاليف الاقتراض في يونيو حزيران.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وقدر محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير شباط.