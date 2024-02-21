شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي يجمع 850 مليون دولار من طرح صكوك دولية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى البنك الأهلي السعودي طرح صكوك إضافية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، فيما بلغت قيمة الطرح 850 مليون دولار.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية بتاريخ 1445/08/10هـ (الموافق 2024/02/20م) بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأشار البنك إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 1445/08/17هـ (الموافق 2024/02/27م).
وبلغ العدد الإجمالي 4250 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار، في حين بلغ عائد الصك 5.129 سنويًا
وستكون مدة استحقاق الصك 5 سنوات، بينما يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية بتاريخ 1445/08/10هـ (الموافق 2024/02/20م) بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأشار البنك إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 1445/08/17هـ (الموافق 2024/02/27م).
وبلغ العدد الإجمالي 4250 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار، في حين بلغ عائد الصك 5.129 سنويًا
وستكون مدة استحقاق الصك 5 سنوات، بينما يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.