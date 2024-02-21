الاقتصاد

البنك الأهلي السعودي يجمع 850 مليون دولار من طرح صكوك دولية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي يجمع 850 مليون دولار من طرح صكوك دولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى البنك الأهلي السعودي طرح صكوك إضافية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، فيما بلغت قيمة الطرح 850 مليون دولار.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول بتاريخ 1445/08/10هـ (الموافق 2024/02/20م) بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأشار البنك إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 1445/08/17هـ (الموافق 2024/02/27م).
وبلغ العدد الإجمالي 4250 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار، في حين بلغ عائد الصك 5.129 سنويًا
وستكون مدة استحقاق الصك 5 سنوات، بينما يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا