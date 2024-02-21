الاقتصاد

انتخاب 3 أعضاء في مجلس إدارة «أديس القابضة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 3 أعضاء في مجلس إدارة «أديس القابضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أديس القابضة الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 20/2/2024م الموافق 10/8/1445هـ وذلك بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على انتخاب ثلاث أعضاء مستقلين من بين المرشحين في المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة لاستكمال دورة المجلس الحالية التي بدأت في 02/06/1444هـ (الموافق 26/12/2022م) ومدتها خمس سنوات حيث تنتهي بتاريخ 28/07/1449هـ الموافق (26/12/2027م).
والأعضاء المنتخبون هم: هيثم الفايز، ومحمد الشريف، وكمال بن ناصر.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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