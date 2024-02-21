“روشن” الراعي الماسي لمعرض “ريستاتكس الرياض”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شاركت مجموعة روشن، راعٍياً رئيسياً لمعرض “ريستاتكس الرياض” لعرض أحدث مشاريعها والارتقاء بالقطاع العقاري والإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتكرمت روشن من معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحُقيل خلال الحفل وتسلم الجائزة المدير العام التنفيذي للشراكات عبدالرحمن المغربي.

وشهد معرض “ريستاتكس الرياض”، الذي أقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 18 إلى 21 فبراير، نجاحاً كبيراً لمجموعة روشن، حيث أتاحت لها الفرصة لعرض مشاريع “سدرة” و”وارفة” في الرياض أمام المشاركين في المعرض، بمن فيهم الشركاء المحتملين والمستثمرين والعملاء، إذ تمكّن زوار جناح “روشن” في المعرضً من معرفة أدقّ التفاصيل “سدرة” و”وارفة” واطلع الزوار على الرؤية الفريدة للمجموعة التي تركز على الإنسان والاستدامة، من خلال دمج المرافق الحيوية وأماكن الترفيه والمساحات العامة الخضراء والشوارع المخصصة للمشاة والمباني الذكية المستوحاة من التراث، لتخلق مجتمعات متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات جميع السكان. وتضمن جناح المجموعة شاشات عرض تفاعلية ونموذجاً رئيسياً لمشروع “وارفة” ونموذجاً لــ “الشارع الحيوي” المميز الذي تطوره المجموعة في مجتمعاتها وأربع نماذج للمنازل تمثل مجموعة من التصميمات المتوفرة في وجهات روشن المختلفة.

ويعدُ سِدْرَة مشروع روشن الأبرز، والمجتمع الرائد الذي قدّم رؤية المجموعة في المملكة. ويجري تطويرها على 8 مراحل، وستضيف أكثر من 30 ألف وحدة سكنية إلى المعروض من المساكن في مدينة الرياض، وتجاور سِدْرَة وجهة التسوق والأعمال الشهيرة “واجهة روشن “، أما “وارفة” فهي أحدث مشاريع روشن في الرياض التي ستثري شرق الرياض الواعد بتوفير حياة مجتمعية جديدة ونابضة بالحياة.

وعلى غرار جميع مشاريع روشن، صٌممت كل من سِدْرَة ووارفة لتتناغم مع البيئة والثقافة المحيطة بهما، بحيث تتكامل مساحاتها العامة ومرافقها مع المعالم الطبيعية القائمة وتمزجها مع النسيج العمراني للمجتمع، كما تمنح روشن المشروعين هويات فريدة من خلال الواجهات المعمارية المستوحاة من أنماط العمارة المحلية.