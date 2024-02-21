الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية

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وكالات - سنغافورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 4 دولارات في المعاملات الفورية.
وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.2% أو ما يعادل 4.06 دولارات، ليصل إلى 2028.35 دولاراً للأوقية.
وانخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.03% أو ما يعادل 0.65 دولار، لتصل إلى 2039.25 دولاراً للأوقية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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