شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 4 دولارات في المعاملات الفورية.

وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.2% أو ما يعادل 4.06 دولارات، ليصل إلى 2028.35 دولاراً للأوقية.

وانخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.03% أو ما يعادل 0.65 دولار، لتصل إلى 2039.25 دولاراً للأوقية.