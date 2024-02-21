شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلمع بفضل تراجع الدولار مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر الدولار

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي اليوم الأربعاء بفضل تراجع الدولار والإقبال على شراء المعدن كملاذ آمن، وذلك قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2028.4 دولار للأوقية، وزادت أسعاره لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2039.1 دولار للأوقية.واصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الثالث على التوالي مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من الخارج.وقال محللون: "انخفض مؤشر الدولار قليلا لذا فهو يدعم أسعار الذهب ونشهد بعض عمليات الشراء للملاذ الآمن أيضا بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".ويصدر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يناير بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش وقد يحمل مزيدا من المؤشرات حول موعد خفض أسعار الفائدة.ووفقا لاستطلاع رأي أجرته رويترز، رجحت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد المشاركين في الاستطلاع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو. ومع ذلك، يكمن الخطر الأكبر في أن يحدث الخفض الأول لسعر الفائدة في وقت لاحق عما كان متوقعا.وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.وعلى الرغم من التقدم "الملحوظ" في كبح التضخم في الولايات المتحدة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لضمان استقرار الأسعار. كما حذر مسؤول آخر في الاحتياطي الاتحادي من تأجيل خفض أسعار الفائدة لفترة طويلة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 903.58 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 981.82 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.7 % إلى 23.14دولار للأوقية.