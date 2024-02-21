شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يناقش مع طاقة السعودية خططها التوسعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار بشركة طاقة "السعودية"، أمير نسيم بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الإنتاج وسمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وناقش الجانبان خطط عمل الشركة بمصر فى مجال خدمات حفر الآبار فى ظل استحواذها على إحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة بمصر وسعيها للتوسع فى تقديم خدماتها بمصر، وأوضح نسيم أن مصر تُعدّ من الدول الاستراتيجية لشركة (طاقة)، التي تسعى لضخ مزيد جزء كبير من استثمارات الخطة المستقبلية للشركة خلال العامين المقبلين .

وأكد الوزير أن الخطط التنموية التى تعمل عليها مصر توفر فرصاً كبيرة للشركات وأن الزخم الذى يوفر معرض إيجبس فى دوراته يحقق للدولة والشركات أهدافهما فى زيادة الإنتاج والعمل .

حضر اللقاء حسام أبوسيف نائب رئيس شركة طاقة لأفريقيا والعراق وتدمير ناصر المدير المالى للمنطقتين.