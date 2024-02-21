نائب وزير السياحة والآثار تعقد اجتماعاً مع مدير عام شركة طيران "ويز آير أبو ظبي"

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القاهرة - سامية سيد - عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً مع Johan Eidhagen مدير عام شركة طيران " ويز آير أبو ظبي"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون لتعزيز الحركة السياحية الوافدة من خلال رحلات الشركة من السوق العربي ولاسيما منطقة الخليج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وكذلك من المقاصد البعيدة عن طريق خطوط الشركة الممتدة بهذه المقاصد.

وحضر اللقاء محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة ويز آير أبو ظبي ووكيلها المصري.

وخلال الاجتماع، أكدت نائب الوزير على حرص الوزارة على تشجيع شركات الطيران المختلفة لتسيير مزيد من رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية وذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي يتمثل أحد محاورها الرئيسية في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وهو ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

كما تحدثت عن برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة لشركات الطيران، بما يساهم في زيادة رحلات الطيران القادمة إلى مصر.

واستعرضت أيضاً التيسيرات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرات السياحية حيث يمكن لمواطني عدد من الدول الذين يحملون إقامة سارية في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة الدخول السياحية عند الوصول بالمنافذ المصرية، بالإضافة إلى قيام الدولة المصرية بإطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل سارية لمدة 5 سنوات والتي يمكن الحصول عليها من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.

وثمنت أيضاً نائب الوزير على الجهود التي تبذلها شركة طيران "ويز آير" لتسيير عدد من خطوط الطيران إلى المقاصد المصرية المختلفة ولاسيما المقاصد السياحية بما يساهم في تحقيق مخططات التنمية السياحية بالمقصد السياحي المصرى، حيث تقوم بتسيير رحلات طيران إلى المقاصد السياحية المصرية من عدة مدن أوروبية بالإضافة إلى أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة الطيران عن رغبة الشركة في زيادة حجم أعمالهم في مصر، مشيرين إلى زيادة حركة الطيران عبر الشركة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة إمكانية قيام الشركة بتسيير رحلات طيران من أبو ظبي إلى مدينتي شرم الشيخ والعلمين، كما تم بحث إمكانية أن تكون أبو ظبي نقطة ترانزيت لاستهداف الأسواق السياحية البعيدة التي لا تصل منها خطوط الطيران المباشرة إلى مصر وذلك تعزيزاً لحركة السياحة الوافدة من هذه الأسواق إلى المقصد المصري.

هذا بالإضافة إلى مناقشة إمكانية استهداف دول شرق آسيا التي تقوم الشركة بتسيير عدد من رحلات الطيران إليها، فضلاً عن بحث إمكانية عقد شراكات مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للتسويق للمقاصد السياحية المصرية التي تحظى باهتمام السائحين ولاسيما من سائحي هذه الدول.

جدير بالذكر أن شركة طيران ويز آير أبو ظبي تتيح السفر الاقتصادى منخفض التكلفة، وتسير رحلاتها إلى عدد من الوجهات الأوروبية والآسيوية.