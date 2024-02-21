شكرا لقرائتكم خبر عن شل العالمية تتطلع لتحقيق اكتشافات جديدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات والمباحثات، حيث عقد جلسة مباحثات مع يوجين أوكيبير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل لشؤون الاستكشاف والإستراتيجية ومحفظة الأعمال، بحضور روول ماس نائب رئيس الشركة لمشروعات غاز شرق المتوسط وداليا الجابري رئيس شل مصر والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأوضح الملا أنه تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة فى مصر، وخططها المستقبلية فى مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة فى إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

واضاف الملا ان شركة شل من الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول وهناك تعاون ونجاحات معها خلال السنوات الماضية فى الانشطة البترولية المختلفة، لافتاً إلى اهمية الاسراع فى اعمال التنمية من خلال تكثيف برامج الحفر لعدد من الآبار باستخدام احدث التكنولوجيات للإسراع فى وضعها على الإنتاج.

ومن جانبه أكد يوجين على اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك، لافتاً إلى تطلع الشركة لتحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت داليا الجابرى رئيس شركة شل مصر، أن هناك ثقة فى قطاع البترول المصري، ومازال هناك فرص جاذبة لاستثمارات الشركة فى ظل الاحتمالات الغازية المؤكدة، وأضافت أن هناك تعاون مثمر مع شركة ايجاس والشركاء اينى وبتروناس للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.