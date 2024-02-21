شكرا لقرائتكم خبر عن 25 فبراير.. التصويت إلكترونيا على بنود عمومية «ذيب لتأجير السيارات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة ذيب لتأجير السيارات إن التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس 29-02-2024، يبدأ اعتباراً من الساعة 01:00 صباحاً من 25-02-2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وأضافت الشركة في بيان على تداول: إن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.

ونوهت بوجود بث مباشر للجمعية عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.