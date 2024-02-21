الاقتصاد

25 فبراير.. التصويت إلكترونيا على بنود عمومية «ذيب لتأجير السيارات»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت شركة ذيب لتأجير السيارات إن التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس 29-02-2024، يبدأ اعتباراً من الساعة 01:00 صباحاً من 25-02-2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وأضافت الشركة في بيان على تداول: إن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.
ونوهت بوجود بث مباشر للجمعية عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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