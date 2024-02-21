شكرا لقرائتكم خبر عن 25 فبراير.. التصويت إلكترونيا على بنود عمومية «ذيب لتأجير السيارات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة ذيب لتأجير السيارات إن التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس 29-02-2024، يبدأ اعتباراً من الساعة 01:00 صباحاً من 25-02-2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وأضافت الشركة في بيان على تداول: إن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.
ونوهت بوجود بث مباشر للجمعية عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
وأضافت الشركة في بيان على تداول: إن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.
ونوهت بوجود بث مباشر للجمعية عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.