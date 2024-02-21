شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت العربية»: الانتهاء من إنشاء طواحين جديدة بمصنع رابغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات لإنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ، مشيرة إلى أن نسبة الانجاز المتحقق: 100%.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مالك المقاول، شركة الصين الوطنية لمواد البناء والاستيراد و التصدير، توصل لاتفاق مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي شركة سينوما أوفرسيس للتطوير، وذلك للقيام بتنفيذ باقي اعمال المشروع بالتنسيق مع الجهة المصنعة للمعدات الرئيسية وتسليمه لمالك المشروع وفق شروط عقد الاتفاق القائم بين شركة الأسمنت العربية والمقاول شركة الصين الوطنية لمواد البناء للهندسة العالمية.

ونوهت بالانتهاء من الأعمال المتبقية والاختبارات التشغيلية اللازمة وتسليم المشروع يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024م لممثل المالك استعداداً لبدء التشغيل التجاري والإغلاق المالي الختامي للمشروع.

وأوضحت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً: المناقشة مع ممثلي مالك المقاول، شركة الصين الوطنية لمواد البناء والاستيراد و التصدير وممثلي الشركة التابعة، عن جدول الاعمال المتبقية وخطة تشغيل المعدات وجدول التوريد وآلية عمل الاختبارات اللازمة لاستلام المشروع وصدور موافقة مقاول المشروع على استكمال الأعمال عن طريق الشركة التابعة.

وأشارت إلى أن التكاليف المرتبطة بالمشروع ستنخفض بنسبة 5% تقريباً من إجمالي قيمة العقد نتيجة لفرض الشركة غرامة تأخير على المقاول وذلك طبقاً لبنود العقد.

وأكدت على عدم وجود أثر على النتائج المالية للشركة.