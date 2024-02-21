شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سليم فاخوري رئيسا تنفيذيا لـ«سينومي ريتيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، د. غونثر هيلم لأسباب خاصة، وذلك اعتباراً من تاريخ 29 فبراير 2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مجلس الإدارة وافق على تكليف سليم فاخوري كرئيس تنفيذي مكلف لشركة سينومي ريتيل.

وأضافت أن القرار يسري اعتبارا من 1 مارس المقبل.