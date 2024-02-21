شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» توقع عقدين مع «المياه الوطنية» بقيمة 172.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة منظومة شبكات الخدمات البيئية بمدينة مكة المكرمة مع شركة المياه الوطنية، بقيمة 102.198 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد 60 شهرا لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة منظومة شبكات الخدمات البيئية بمدينة مكة المكرمة.

وأضافت أن الأثر المالي للمشروع سينعكس في الربع الأول من عام 2024.

وأعلنت الشركة توقيع عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي بـوحدة أعمال الطائف مع شركة المياه الوطنية، يقيمة 70.537 مليون ريال.

وقالت إن مدة العقد 36 شهرا، لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي بـوحدة أعمال الطائف.

وأضافت أن الأثر المالي للمشروع سينعكس في الربع الأول من عام 2024.