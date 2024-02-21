شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت القصيم»: توزيع 58.5 مليون ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم اليوم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2023م بقيمة 58.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم، مشيرة إلى أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.65 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وبحسب الشركة سيكون تاريخ الأحقية الثلاثاء بتاريخ 09-09-1445هـ الموافق 19-03-2024م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

ونوهت الشركة بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم الخميس 25-09-1445هـ الموافق 04-04-2024م.