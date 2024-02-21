شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بشأن إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 توقيع اتفاقية تعاون بشأن انشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي بين المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس نبوى محمود رئيس شركة أنابيب البترول وعن شركة Bioenregy ، الدكتور طلعت عبدالقوى.

وذلك في إطار خطة استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصري التي أقرها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتحقيق مشاركة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية وذلك من خلال رؤية مصر 2030.

وتضمن التنسيق بين الشركات المعنية وفقاً لاستراتيجية المسئولية المجتمعية ووفقاً للمحور الثالث الخاص بمشروعات حماية البيئة لدعم المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشى بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة من خلال دعم التوافق البيئي والتخلص الآمن من المخلفات، وأيضاً توفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عالى الجودة، مما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار لتحسين جودة الحياة بالريف.