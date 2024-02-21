شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤوم»: توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية (رؤوم) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2023م، بقيمة 4.687 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6,250,000، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0,75 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 05/03/2024م والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت الشركة بدفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.