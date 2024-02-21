شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوف» تحصل على رخصة إنتاج تقاوي البطاطس من وزارعة الزراعة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الحصول على الرخصة يأتي في إطار خطط الشركة التوسعية والمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي لإنتاج تقاوي البطاطس.

وأضافت أن الحصول على الرخصة يأتي في إطار وتوطين الصناعة في المملكة والذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الجوف للتنمية الزراعية على رخصة إنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها من وزارة البيئة والمياه والزراعة.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الحصول على الرخصة يأتي في إطار خطط الشركة التوسعية والمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي لإنتاج تقاوي البطاطس.وأضافت أن الحصول على الرخصة يأتي في إطار وتوطين الصناعة في المملكة والذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في السعودية تماشيا مع إستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.