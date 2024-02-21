التموين تخفض سعر زجاجة زيت الخليط 800 مللي بمعارض وشوادر "أهلا رمضان"

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كافة معارض و شوادر اهلا رمضان على مستوي الجمهورية، إضافة إلي فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض اهلا رمضان.

وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية و التموينية آمن و يكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرا إلي أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض و شوادر اهلا رمضان بالإضافة إلي المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.