شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب فى مصر بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 3535 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء تراجع بحوالي 15 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في السوق المصري، وبلغ سعر الذهب الآن لعيار 21 ما قيمته 3535 جنيها بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4040 جنيها.

عيار 21 يسجل 3535 جنيها.

عيار 18 يسجل 3030 جنيها.

عيار 14 يسجل 2357 جنيها.

الجنيه الذهب 28280 جنيه.

سوق الذهب العالمي شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي وذلك في ظل ضعف تداولات الدولار الأمريكي، بينما تنتظر الأسواق اليوم محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي والذي من شأنه أن يوضح المزيد من العلامات على مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

سجل السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2032 دولارا للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2028 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2024 دولارا للأونصة.

منذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 0.7% وذلك بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، ليحاول الذهب منذ بداية الأسبوع تعويض جزء كبير من خسائره الأخيرة، وذلك على حساب التداولات الضعيفة للدولار الأمريكي وانتظار الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي اليوم قبل البدء في مراكز مالية جديدة على الدولار.

تبقى أسعار الذهب تتداول في نطاق بين 2000 – 2050 دولار للأونصة منذ بداية العام تقريباً حيث كانت بداية هذا العام سلبية بشكل كبير على الذهب الذي انخفض منذ أول يناير الماضي وحتى الآن بنسبة 1.7%.