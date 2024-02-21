شكرا لقرائتكم خبر عن 120 جنيها هبوطا فى سعر الجنيه الذهب بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب في مصر هبوطا بحوالي 120 جنيها في التعاملات المسائية اليوم، لينخفض من 28280 جنيها إلى 28160 جنيها الآن، وذلك عقب هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات والجنيهات الذهب في مصر بحوالي 15 جنيها.

الجنيه الذهب في السوق المصري يعتبر أحد أهم أدوات الاستثمار خلال آخر عامين، حيث ارتفع الطلب على الجنيه والنصف جنيه وكذلك عملة الربع جنيه ذهب خلال عام 2023 بصورة كبيرة.

وتتراوح مصنعية الجنيه الذهب في الأسواق بين 416 إلى 432 جنيها بالنسبة لجنيه الشركات وهو الجنيه المغلف، أما الجنيه الذهب المغلف "البلدي" يسجل مستويات بين 200 إلى 250 جنيه كسعر مصنعية.