شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع المرصد المتوسطي للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المدير العام للمرصد المتوسطي للطاقة (OME) هدى بن جنات التى أبدت إعجابها بهذه النسخة من المؤتمر التي شملت كافة أنشطة الطاقة سواء الكربوهيدرية او الجديدة والمتجددة والهيدروجين.

وأضافت "اننا نسعى سويا لعمل دراسة لمعرفة الاحتمالات والامكانيات الخاصة بالطاقة المتجددة وكيفية مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق ذلك ، وكذلك دراسة احتياجات كل دولة من الطاقةط ، لافتة إلى ان مصر لديها سوق كبير فى مجالات الطاقة وإمكانية التصنيع المحلى مقارنة بعدد كثير من دول المنطقة، ويجب التركيز على استخدام احدث التكنولوجيات فى شتى مجالات الطاقة.

واوضح المهندس طارق الملا، أن مصر منفتحة على العالم وتتعاون مع الجميع، ونهتم بعناية بدراسات المرصد المتوسطي للطاقة ، مشيراً إلى أن مصر لديها العديد من الاحتمالات والامكانيات فى جميع سلاسل الطاقة.