تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية .. روسيا تبحث عن البترول في صحراء مصر

الشارقة - اميمة ياسر - وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "لوك أويل" الروسية اتفاقية للتنقيب عن البترول بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية.

ووفقا للاتفاقية تلتزم الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لحفر ثلاث آبار تنموية وإحادة مسار بئرين، والذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

وتضمن المذكرة، اعتماد المعامل الحالية من جهة معترف بها دوليًا والتفتيش الدوري على مستودعات الطيران ومحطات تموين الطائرات وتقديم الدعم المطلوب لتحسين التقييم وملاحظات تفتيش شركات الطيران (IATA) وتدريب العاملين في قطاع الطيران على أحدث معايير الجودة ونقل المعرفة والدعم الفني ودعم القدرات المتعلقة بتحول الطاقة والاستدامة، وكذلك تقييم مشروعات أو فرص تطويرية أخرى في قطاع الطيران والتوسع في المحطات.

وتم التباحث بين الجانبين حول مشروعات الشركة في عدد من مناطق الامتياز للبحث عن البترول والغاز في مصر بالصحراء الشرقية والغربية وخطط عملها المستقبلية، ومناقشة فرص تعزيز أنشطة واستثمارات الشركة في ظل اهتمامها بالتوسع في مناطق امتياز جديدة.

والتقى مسؤولي "لوك أويل" أيضا في شهر ديسمبر الماضي وزير البترول المصري حيث شهد اللقاء استعراض مناطق امتياز الشركة الحالية والتي شملت منطقة غرب عش الملاحة، ومنطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة والتي تشارك فيها مع شركة ثروة للبترول المصرية بواقع 50% لكل طرف، وكذلك منطقة مليحة بالصحراء الغربية التي تشارك فيها بحصة قدرها 24% إلى جانب شركة إينى الإيطالية.