أسعار حديد عز تعود إلى الارتفاع

الشارقة - اميمة ياسر - رفعت شركة حديد عز أسعار منتجاتها من الحديد، اليوم الأربعاء، بنحو 3600 جنيه تسليم أرض المصنع، وذلك بعد تراجع مؤقت في بدايات الشهر الجاري.

وبحسب بيانات الشركة على موقعها اليوم الأربعاء، سجل سعر طن حديد التسليح الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 53521 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 49921 جنيها قبل التراجع.

ويصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 54859 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بزيادة 3690 جنيها)، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 51718 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بزيادة 3729 جنيها).

وشهدت أسعار منتجات حديد عز عدة قفزات خلال الشهر الماضي، حيث زاد سعر الطن بنحو 12.8 ألف جنيه في أسبوعين على 3 مرات كان آخرها يوم 27 يناير الماضي، وذلك قبل انخفاضها يوم 5 فبراير بأكثر من 5 آلاف جنيه مع انخفاض مؤقت لسعر الدولار في السوق الموازية قبل أن يستعيد بعض مكاسبه ثم استقر في حدود 63 جنيها في الأسبوعين الأخيرين

ووفقا لموقع الشركة، تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة حديد عز إلى 7 ملايين طن من منتجات الصلب عبر 4 مصانع متكاملة لإنتاج الصلب في مصر، تتوزع بين نحو 4.7 مليون طن من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب، ونحو 2.3 مليون طن سنوياً لمصانع مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.

وإلى جانب ذلك، تنتج الشركة الشبك الحديدي الجاهز للاستخدام النهائي في مجال البناء والتشييد.