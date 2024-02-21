شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 21-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21-2-2024.

إيقاف تداول 19 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الاستثمار العقاري العربي-اليكو، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وايه كابيتال القابضة، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والتعمير والاستشارات الهندسية، والنصر للأعمال المدنية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وجلاكسو سميثكلاين، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومطاحن مصر الوسطى، وأم بي للهندسة، والعامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.087 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 185.1 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.25%، والعرب على 4.07%، واستحوذت المؤسسات على 14.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 167.9 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، 72.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 223.2 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29292 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 36064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 12473 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10721 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 6749 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 34.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 1.664 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 33.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.91%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 52.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.03%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 5.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.23%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 17.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.12%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 57.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.28%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال إغلاق 3.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.