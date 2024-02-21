مبادرة مستقبل الاستثمار تعقد قمة «الأولوية» في ميامي اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق قمة «الأولوية» في نسختها الثانية بمدينة ميامي الأمريكية، اليوم، تحت عنوان «على حافة حدود جديدة»، والتي تقيمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، وتستمر يومين.

ويستهدف جدول أعمال مؤتمر القمة تقديم منصة محورية عالمية للقادة والمستثمرين، والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والشخصيات الثقافية، إضافة إلى أعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، للحوار ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، ومنها التقنيات الحديثة في مجالات الاستثمار، وتعزيز الابتكار وتحسين المجتمعات المدنية، إلى جانب مناقشة كيفية دمج التطورات التقنية في الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع الروبوتات والرعاية الصحية والمالية والاستدامة بشكل متناغم في مجتمعنا العالمي.

ومن المقرر أن يتحدث أكثر من 100 شخصية بارزة من عالم المال والأعمال والجهات الحكومية من دول عدة.

وتجري مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أبحاثا مستمرة، لتحديد القضايا التي تهم المواطنين في جميع أنحاء العالم. ومنها استطلاع أجري هذا العام لعينة مكونة من خمسين ألف شخص من 23 دولة لتحديد أولويات البشرية، واستخدمت النتائج لتشكيل جدول أعمال سياسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) وبرنامج مؤتمرات القمة.

كما كشف بحث أجري هذا العام عن انخفاض عالمي كبير بنسبة 20% في مستويات الرضا، في مجموعة من القضايا، بما في ذلك تكلفة المعيشة والوحدة والتقنية والمخاوف المناخية.

وستعمل القمة على تسهيل النقاشات أيضا حول الأسواق الدولية وتكامل النظام البيئي العالمي المبتكر، وذلك بناء على المخرجات الواردة في تقرير بوصلة الأولويات، وسيتناول المتحدثون القضايا العالمية العاجلة المحددة في جدول أعمال القمة، بما في ذلك زيادة تكلفة المعيشة، والإدماج الاجتماعي، والتحديات التقنية الحديثة، إذ أصبحت هذه المحادثات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تطور النمو الاقتصادي والتقنيات المتقدمة، مما يقدم للبشرية خيارات محورية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لـ2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 بشكل شامل.

وتستضيف القمة أكثر من ألف شخص من قادة الأعمال والمستثمرين الدوليين

قمة «الأولوية»

النسخة الثانية 22 فبراير 2024.

المدة يومان.

المكان مدينة ميامي الأمريكية.

العنوان »على حافة حدود جديدة«

المنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII).

المتحدثون + 100 شخصية بارزة.

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