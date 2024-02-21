شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين الموارد البشرية و«تداول» لإطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع تداول السعودية، وذلك ضمن أعمال ملتقى السوق المالية السعودية، حيث وقع الاتفاقية وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، والمدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية الذي يقيس أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية، مما يسهم في إيجاد ميزة تنافسية ترفع من أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي, حيث جرى تطوير المؤشر مع جهات خبيرة بالتعاون بين الوزارة، وهيئة السوق المالية، وتداول السعودية، حرصا على توافق معاييره مع المؤشرات العالمية لقياس أداء الشركات في هذا الجانب.

وأوضح وكيل الوزارة لتنمية المجتمع، أن الوزارة طورت مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف رفع مستوى وعي الشركات وتحفيزها لتحسين ممارساتها وإسهامها في المجال، مما يؤدي إلى تعزيز صورة العلامة التجارية للشركات الممتثلة للمعايير.

يذكر أنه تم تصميم المعايير لتغطي تفاصيل تعامل الشركات وإسهاماتها في أنشطة وقضايا المجتمع، كما يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات؛ لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية.

مؤشر المسؤولية الاجتماعية

الهدف:

تحفيز الشركات لتحسين ممارساتها وإسهامها الاجتماعية

تعزيز صورة العلامة التجارية للشركات الممتثلة للمعايير

تحقيق هدف الرؤية في تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية.

الوصول إلى مستويات مرتفعة من التعاون مع جميع الجهات.

المعايير: