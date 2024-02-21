شكرا لقرائتكم خبر اختتام معرض مكة للفنادق والفعاليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم معرض مكة للفنادق والمطاعم المقام بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات في نسخته الخامسة، وسط حضور مميز لممثلي الشركات وأعضاء من الغرفة التجارية.

وتضمنت النسخة الخامسة من المعرض التي استمرت 3 أيام، بالتعاون مع وحدة الارتكاز لتنظيم المعارض، مشاركة عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الإيواء والتغذية والمطاعم المتخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وجمع معرض «مكة للفنادق والمطاعم» نخبة من أبرز المستثمرين في قطاع الفندقة والمطاعم، وهدف إلى تبادل الأعمال وعرض الأدوات والتقنية الحديثة، والمنتجات الغذائية، ومستلزمات الفنادق والمطاعم، كما تضمن المعرض صالون فنون الطهي والطهي المباشر، وعددا من الفعاليات المصاحبة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس مصطفى عبدالرحمن رجب، أن المعرض شكل فرصة للمستثمرين والمهتمين والمعنيين من القطاعات المستهدفة والشركات المتخصصة، وخبراء قطاع الفنادق والمطاعم من داخل المملكة وخارجها، حيث تم عرض المنتجات للمستثمرين والمهتمين، وتبادل الخبرات وإبرام الصفقات التجارية بين العارضين والمشاركين والمهتمين في قطاع الفندقة والمطاعم.