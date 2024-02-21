روشن تعرض مشاريعها في «ريستاتكس الرياض»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت مجموعة روشن راعيا رئيسيا لمعرض «ريستاتكس الرياض» لعرض أحدث مشاريعها والارتقاء بالقطاع العقاري والإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وتكرمت روشن من وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال الحفل وتسلم الجائزة المدير العام التنفيذي للشراكات عبدالرحمن المغربي. وشهد معرض «ريستاتكس الرياض»، الذي أقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 18 إلى 21 فبراير، نجاحا كبيرا لمجموعة روشن، حيث أتاحت لها الفرصة لعرض مشاريع «سدرة» و»وارفة» في الرياض أمام المشاركين في المعرض، بمن فيهم الشركاء المحتملون والمستثمرون والعملاء، إذ تمكن زوار جناح «روشن» في المعرض من معرفة أدق التفاصيل «سدرة» و»وارفة» واطلع الزوار على الرؤية الفريدة للمجموعة التي تركز على الإنسان والاستدامة.

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